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Время, Стекло - Last Dance

Время, Стекло - Last Dance
  • Слушали: 5 401
  • Размер: 7.31 MB
  • Длительность: 03:11
  • Качество: 320 kbps
  • Дата релиза: 10.07.2020
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Текст песни Время, Стекло - Last Dance
Пускай нам будет больно
Но иногда все нужно поменять
Расходимся рандомно
Пусть треки голоса наши хранят

Не стерео, а моно
Что было между нами лишь хештег
Две черные полоски, как гуашь
Давай это ластец прощальный марш

Последний танец
Это все что нам с тобой осталось
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Наш танец
И мы с тобой в костер бросаем глянец
Не хочу его кончать
Не хочу его кончать

Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
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