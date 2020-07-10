Время, Стекло - Last Dance

Текст песни Время, Стекло - Last Dance

Пускай нам будет больно

Но иногда все нужно поменять

Расходимся рандомно

Пусть треки голоса наши хранят



Не стерео, а моно

Что было между нами лишь хештег

Две черные полоски, как гуашь

Давай это ластец прощальный марш



Последний танец

Это все что нам с тобой осталось

Не хочу, не хочу, не хочу его кончать

Наш танец

И мы с тобой в костер бросаем глянец

Не хочу его кончать

Не хочу его кончать



Не хочу, не хочу, не хочу его кончать

Не хочу, не хочу, не хочу его кончать