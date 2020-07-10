Время, Стекло - Last Dance
- Слушали: 5 401
- Размер: 7.31 MB
- Длительность: 03:11
- Качество: 320 kbps
- Дата релиза: 10.07.2020
Текст песни Время, Стекло - Last Dance
Пускай нам будет больно
Но иногда все нужно поменять
Расходимся рандомно
Пусть треки голоса наши хранят
Не стерео, а моно
Что было между нами лишь хештег
Две черные полоски, как гуашь
Давай это ластец прощальный марш
Последний танец
Это все что нам с тобой осталось
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Наш танец
И мы с тобой в костер бросаем глянец
Не хочу его кончать
Не хочу его кончать
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Но иногда все нужно поменять
Расходимся рандомно
Пусть треки голоса наши хранят
Не стерео, а моно
Что было между нами лишь хештег
Две черные полоски, как гуашь
Давай это ластец прощальный марш
Последний танец
Это все что нам с тобой осталось
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Наш танец
И мы с тобой в костер бросаем глянец
Не хочу его кончать
Не хочу его кончать
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
Не хочу, не хочу, не хочу его кончать
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