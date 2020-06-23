MP3UK / Премьеры новых песен / HammAli, Navai - А если это любовь

HammAli, Navai - А Если Это Любовь?

HammAli, Navai - А если это любовь
  • Слушали: 538 128
  • Размер: 9.3 MB
  • Длительность: 04:01
  • Качество: 320 kbps
  • Дата релиза: 23.06.2020
На этой странице Вы можете скачать новую песню HammAli, Navai - А если это любовь в mp3 бесплатно, Размер MP3: 9.3 MB, Длительность: 04:01 или слушать музыку А Если Это Любовь? - HammAli, Navai онлайн, со своего телефона в любое время.
Прослушать песню
Скачать песню
На звонок
Текст песни HammAli, Navai - А если это любовь
А если это любовь
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы

А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
Признаются мужчинам в любви

Чего мне ваша любовь?
А мне и так хорошо
Говорили: "Умеет любить"
Но, по мне, ей учиться еще 
Твоя любовь в букетах роз
Что после выбросят в никуда
Кучу слов дежурных
Как жаль, что я тебе принес
Свою любовь в цветах
Что после оказались в урне

Для чего вам любовь?
Вмиг сошлись и разошлись
Остались обещания
Полюбить и разлюбить
Словно по-умолчанию
До того, как ты уйдешь
С тобой я попрощаюсь
Да, я помню о тебе
Но даже не скучаю (Даже не скучаю)
(Даже не скучаю)
(Даже не скучаю по тебе, по тебе)

А если это любовь
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы

А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
Рекомендованные песни
Да Пошло Все
Мэвл
02:30
Крошка Моя
DAVA, Руки Вверх
02:17
Я С Тобой
Гузель Хасанова
03:28
Любовь Длиною В Жизнь
Адлер Коцба, Erik Akhim
02:35
Переболела
Елена Ваенга
04:49
Ты Мой Кайф
Джаро, Ханза
02:16
Скучаю по тебе
Муфаддаль
02:34
Всё к нулю
Soul
02:51
Крошка моя
Руки Вверх!
04:10
Как тебя забыть
HammAli & Navai
03:21