HammAli, Navai - А Если Это Любовь?
- Слушали: 538 128
- Размер: 9.3 MB
- Длительность: 04:01
- Качество: 320 kbps
- Дата релиза: 23.06.2020
Текст песни HammAli, Navai - А если это любовь
А если это любовь
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы
А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
Признаются мужчинам в любви
Чего мне ваша любовь?
А мне и так хорошо
Говорили: "Умеет любить"
Но, по мне, ей учиться еще
Твоя любовь в букетах роз
Что после выбросят в никуда
Кучу слов дежурных
Как жаль, что я тебе принес
Свою любовь в цветах
Что после оказались в урне
Для чего вам любовь?
Вмиг сошлись и разошлись
Остались обещания
Полюбить и разлюбить
Словно по-умолчанию
До того, как ты уйдешь
С тобой я попрощаюсь
Да, я помню о тебе
Но даже не скучаю (Даже не скучаю)
(Даже не скучаю)
(Даже не скучаю по тебе, по тебе)
А если это любовь
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы
А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы
А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
Признаются мужчинам в любви
Чего мне ваша любовь?
А мне и так хорошо
Говорили: "Умеет любить"
Но, по мне, ей учиться еще
Твоя любовь в букетах роз
Что после выбросят в никуда
Кучу слов дежурных
Как жаль, что я тебе принес
Свою любовь в цветах
Что после оказались в урне
Для чего вам любовь?
Вмиг сошлись и разошлись
Остались обещания
Полюбить и разлюбить
Словно по-умолчанию
До того, как ты уйдешь
С тобой я попрощаюсь
Да, я помню о тебе
Но даже не скучаю (Даже не скучаю)
(Даже не скучаю)
(Даже не скучаю по тебе, по тебе)
А если это любовь
Чего печалишься ты
Ведь сейчас пацаны просто так
Без любви дарят дамам цветы
А если это любовь
Чего печалимся мы
Ведь девчонки сейчас без любви
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