HammAli, Navai - А Если Это Любовь?

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Текст песни HammAli, Navai - А если это любовь

А если это любовь

Чего печалишься ты

Ведь сейчас пацаны просто так

Без любви дарят дамам цветы



А если это любовь

Чего печалимся мы

Ведь девчонки сейчас без любви

Признаются мужчинам в любви



Чего мне ваша любовь?

А мне и так хорошо

Говорили: "Умеет любить"

Но, по мне, ей учиться еще

Твоя любовь в букетах роз

Что после выбросят в никуда

Кучу слов дежурных

Как жаль, что я тебе принес

Свою любовь в цветах

Что после оказались в урне



Для чего вам любовь?

Вмиг сошлись и разошлись

Остались обещания

Полюбить и разлюбить

Словно по-умолчанию

До того, как ты уйдешь

С тобой я попрощаюсь

Да, я помню о тебе

Но даже не скучаю (Даже не скучаю)

(Даже не скучаю)

(Даже не скучаю по тебе, по тебе)



А если это любовь

Чего печалишься ты

Ведь сейчас пацаны просто так

Без любви дарят дамам цветы



А если это любовь

Чего печалимся мы

Ведь девчонки сейчас без любви